وقدم المنتخب المصري أفضل عروضه في البطولة إلى الآن وتمكن من بسط سيطرته على المباراة والتقدم على المنتخب السويدي وصيف بطل العالم منذ الدقيقة الأولى، في مواجهة شهدت تألق المصريين محمد سند والحارس كريم هنداوي الذي نجح في التصدي لـ17 تصويبة سويدية طوال اللقاء.

واقتنص المصريون بذلك المركز الثاني في المجموعة من السويد بعد أن حققوا الفوز الثالث مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الدنمارك حاملة اللقب وبطلة العالم.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة في المجموعة أمام البحرين ستقام يوم الأحد القادم الأول من آب/أغسطس 2021 في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

