وخسر منتخب السعودية أمام كوت ديفوار 2-1 اليوم الخميس في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم للرجال، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتقدم الفائز بالنتيجة مستفيداً من هدف بالخطأ حمل توقيع المدافع عبد الله العامري (39)، إلا أن سالم الدوسري عدّل النتيجة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ونجح فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي في إعادة كوت ديفوار إلى المقدمة بتسديدة قوية (66).

وحافظ وصيف أفريقيا على النتيجة حتى النهاية علماً أنّ لاعبه دومبيا تلقى بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع 90+7.

وتضم مجموعة السعودية كلّ من البرازيل وألمانيا أيضاً.

