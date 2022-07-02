وتغلبت الولايات المتحدة على هندوراس المضيفة بثلاثية نظيفة في نصف النهائي تناوب على تسجيلها باكستن أرونسون (3) وأليخاندرو ألفارادو جونيور (22) وكوين سوليفان (43).

في المقابل، احتاجت جمهورية الدومينيكان إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة غواتيمالا 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدمت غواتيمالا بثنائية نظيفة في الشوط الأول عبر أركيميديس أوردونييس (23) وسيباستيان مانيون (29 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، وردت جمهورية الدومينيكان بمثلها في الشوط الثاني بواسطة غييرمو دو بينيا (62) وإديسون أسكونا (64).



