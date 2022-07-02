English
العربية
تصفيات كأس العالم
القناة الأولمبية
AFP
من قبل

بلغ منتخبا الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الدومينيكان تحت 20 عاما نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 2024 في باريس بتأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة في هندوراس.

وتغلبت الولايات المتحدة على هندوراس المضيفة بثلاثية نظيفة في نصف النهائي تناوب على تسجيلها باكستن أرونسون (3) وأليخاندرو ألفارادو جونيور (22) وكوين سوليفان (43).

في المقابل، احتاجت جمهورية الدومينيكان إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة غواتيمالا 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدمت غواتيمالا بثنائية نظيفة في الشوط الأول عبر أركيميديس أوردونييس (23) وسيباستيان مانيون (29 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، وردت جمهورية الدومينيكان بمثلها في الشوط الثاني بواسطة غييرمو دو بينيا (62) وإديسون أسكونا (64).


 

الولايات المتحدة القناة الأولمبية أولمبياد باريس 2024 جمهورية الدومينيكان دورة الألعاب الأولمبية 2024
السابق استبعاد الاتحاد الدولي للملاكم
اقرأ
استبعاد الاتحاد الدولي للملاكمة من أولمبياد 2024
التالي
>