وكان الفراعنة الطرف الأفضل طوال اللقاء وجعلوا منافسهم متأخراً بالنتيجة قبل أن يتراجع مستواهم قليلاً في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً للمخضرم أحمد الأحمر بتسجيله ثمانية أهداف من 10 محاولات كأفضل مسجل بالتساوي مع الياباني شينوسكي لكن الأخير كانت نسبة محاولاته الناجحة أقل.

وهذا الفوز الثاني لمصر من ثلاث مباريات لتحتل المركز الثالث بأربع نقاط خلف الدنمارك والسويد (6) وأمام البرتغال (4) والبحرين واليابان (0).

ولم يتمكن منتخب البحرين من الصمود أمام قوة الدنمارك فتكبد خسارته الثالثة .

وحسمت الدنمارك الأمور من البداية بتقدمها مع نهاية الشوط الأول 12-7 قبل أن توسع الفارق في الثاني وتنهي المباراة بفارق عشرة أهداف 31-21.

وفي ذات المجموعة انتصرت السويد بصعوبة مجدداً وهذه المرة على حساب البرتغال 29-28.

وهذا الفوز الثاني للسويد من أصل ثلاثة الذي تحققه بفارق هدف عقب الفوز في الجولة الأولى على البحرين 32-31 علماً أنها انتصرت على اليابان في الجولة الثانية بفارق هدفين 28-26.