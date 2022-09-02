استلم المصارع الإيراني كميل قاسمي، صاحب برونزية في وزن 120 كلغ خلال أولمبياد لندن 2012، ميدالية ذهبية للمسابقة عينها الخميس، بعد استبعاد صاحبي المركزين الأول والثاني لتنشطهما، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكتبت وكالة ارنا "تلقى كميل قاسمي رسمياً ميداليته الذهبية لمسابقة المصارعة الحرة لوزن 120 كلغ في أولمبياد لندن الصيفي 2012، وأصبح مصارع الوزن الثقيل الأكثر تتويجاً في تاريخ إيران".

تابعت "كانت اللجنة الأولمبية الدولية وجّهت العام الماضي رسالة إلى اللجنة الأولمبية الإيرانية تبلغها قرارها بإنهاء التحقيق بشأن تنشط الأوزبكي أرتور تاميازوف والجورجي دافيت مودزماناشفيلي".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في تموز/يوليو 2019 ان قاسمي أحرز الذهبية.

قال قاسمي خلال حفل استلام الذهبية في طهران "هذا شعور جيد وجميل. الميدالية الأولمبية الذهبية يتمناها كلّ رياضي".

وأضافت ارنا أن رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري، استلم الذهبية خلال رحلة إلى مدينة لوزان السويسرية، مقرّ الأولمبية الدولية، قبل أشر قليلة.

ونتيجة لهذا التنشط المزدوج، تشارك الذهبية مع قاسمي الروسي بيليال ماخوف الذي أحرز أصلاً البرونزية على غرار الإيراني.

وأوقف المصارع الروسي بدوره في أيلول/سبتمبر 2021 لأربع سنوات، بمفعول رجعي حتى كانون الثاني/يناير 2024، بعد تعاطيه مادة محظورة.

وقاسمي (34 عاماً) المولود في مقاطعة مازاندران شمال إيران، يملك في سجله أيضاً الميدالية الفضية في أولمبياد ريو لوزن 125 كلغ.