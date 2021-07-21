وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ بعد التصويت إنه "يشرّف اللجنة أن تعلن أن ألعاب الأولمبياد الخامس والثلاثين مُنحت لبريزبين، أستراليا" لتصبح بالتالي ثالث مدينة في البلاد تستضيف الحدث العالمي بعد ملبورن 1956 وسيدني 2000 التي تعتبر إحدى أنجح الألعاب في العصر الحديث.

وأطلق ممثلو مدينة بريزبين الهتافات بعد الإعلان عن القرار في الجلسة 138 للجنة الأولمبية الدولية وانطلقت الألعاب النارية في المدينة الأسترالية، حيث تجمع الناس في انتظار التصويت.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

بدا فوز بريزبين شبه محسوم بعدما اقترحت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية المؤلفة من 15 عضوًا بالإجماع في حزيران/يونيو الماضي المدينة كمرشحة وحيدة لعام 2032.

وبهذا القرار، تكون اللجنة الأولمبية قد ضمنت المدن الثلاث المقبلة التي ستستضيف الأولمبياد في باريس 2024، لوس أنجليس 2028 وبريزبين 2032.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون من خلال بث مباشر من العاصمة كانبيرا قبل التصويت أنه "ندرك ما علينا القيام به لتقديم ألعاب ناجحة".

