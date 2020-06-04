قالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي الخميس لصحافيين أن المنظمين يدرسون ما يمكن "ترشيده وتبسيطه"، في ظل ارتفاع التكاليف لتنظيم أوّل أولمبياد مؤجل في التاريخ.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في آذار/مارس تأجيل الألعاب بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بإيقاف حركة الرياضة العالمية ووفاة نحو 390 ألف شخص.

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 تموز/يوليو 2021، لكن المنظمين يواجهون تحديات غير مسبوقة لإعادة تنظيم الحدث، ما يتطلب إعادة ترتيب كل شيء من الملاعب إلى وسائل النقل.

وأشارت وسائل إعلام محلية، أن تبسيط الخطط يمكن أن يشمل خفض عدد المتفرجين في المسابقات المقامة في ملاعب مغلقة، وتقليص عدد المشاركين في حفلي الافتتاح والختام.

ونقلت يومية "يوميوري شيمبون" عن مصدر لم تذكر اسمه أن الجميع بمن فيهم الرياضيون والجماهير يتعين عليهم اجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد "الأولوية القصوى هي تفادي السيناريو الأسوأ وهو الغاء الألعاب".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد قال الشهر الماضي أن ألعاب 2021 ستكون "الخيار الأخير"، مشدداً أن التأجيل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

ورفض القول ما اذا كان اكتشاف لقاح سيكون شرطاً أساسياً لإقامة الألعاب، لكنه لا يحبذ اقامتها وراء أبواب موصدة.

ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه سيكون "صعباً" اقامة الأولمبياد بحال عدم احتواء فيروس كورونا.

كما أشار رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري أنه يجب الغاء الألعاب، بحال عدم السيطرة على الفيروس العام المقبل.





