واستدعى مدرب المنتخب الأولمبي سيلفان ريبول، مبابي إلى قائمته الموسعة تمهيداً لخوض أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، غير أن مصير المهاجم الفرنسي ليس بين يديه إذ ينتظر قرار ناديه بعد موسم طويل لم ينته بعد إذ ما زال سان جيرمان يصارع على لقب الدوري حيث يتأخر بفارق نقطة عن ليل المتصدر قبل مرحلة من النهاية (80 مقابل 79).

ويحلّ سان جيرمان الساعي للاحتفاظ بلقبه للموسم الرابع توالياً ضيفاً على بريست الأحد، على غرار ليل الذي يسافر إلى أنجيه في المرحلة 38 الأخيرة التي ستحسم هوية البطل.

كما يخوض النادي الباريسي نهائي كأس فرنسا أمام موناكو الأربعاء في مهمة الاحتفاظ بلقبه، فيما يتحضر مبابي أيضاً لخوض كأس أوروبا 2020 مع منتخب بلاده التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو، ومن الممكن أن تنتهي بالنسبة للمهاجم في 11 تموز/يوليو المقبل في حال وصل منتخب "الديوك" إلى المباراة النهائية.

قال نجم فرنسا من دون أن يحسم مصيره "لن أقرر"، وتابع "لطالما حلمت بخوض الألعاب الأولمبية".

في المقابل، لم ينل قرار المدرب الأولمبي الموافقة النهائية من مدرب نادي العاصمة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي قال الاسبوع الماضي حين سُئل عن تواجد اسم مبابي ضمن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمسابقة الأولمبية لكرة القدم في طوكيو "فقط لأنه على القائمة، لا يعني أنه سيذهب".

ولا تصب التوقعات لصالح بطل مونديال روسيا 2018 إذ ليس من المرجح أن يكون ضمن القائمة النهائية من 18 لاعباً و4 احتياطيين التي سيعلن عنها الخميس المدرب ريبول.

