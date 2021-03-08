أكد كواهي لينارد نجم لوس أنجليس كليبرز أنه مستعد لخوض الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 المؤجلة حتى تموز/يوليو المقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حتى لو أن ذلك سيرتد سلبا عليه مع ما تتطلب المشاركة من سفر وتعب بعد موسم مرهق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي حين يرجح مراقبو السلة دخول كليبرز في دائرة المنافسة على اللقب هذا الموسم، فإن ذلك سيحتم على لينارد وزميله بول جورج بعد استدعائهما إلى صفوف المنتخب الأميركي العام الماضي في لائحة أولية من 44 لاعبا، عدم الحصول على فترة راحة طويلة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية.

قال لينارد أمام الصحافيين على هامش مؤتمر صحافي افتراضي عقده الأحد قبل مباراة "كل النجوم" في أتلانتا "حتى الآن، خطتي تقضي بالذهاب".

وتابع لاعب الجناح البالغ 29 عاما "هذا الأمر لا يعتمد على نجاحاتنا الفردية. في حال شعرت أني على المستوى وحاضر للذهاب في تلك اللحظة، إذا أريد أن ألعب".

ولم يسبق للينارد أن ارتدى قميص المنتخب الأميركي في الألعاب الأولمبية بخلاف زميله جورج الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

كما سيجتمع لينارد مجددا مع مدربه السابق في سان أنتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش المشرف على المنتخب في طوكيو.

ويعتبر كليبرز من أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب والوصول إلى الدور النهائي الذي من المفترض أن ينتهي في 22 تموز/يوليو في حال أقيم وفقا لنظام تحديد الفائز من أصل 7 مباريات.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 منه، على أن يستهل منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة مبارياته في دور المجموعات في 25 منه أمام فرنسا.