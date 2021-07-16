

وقال ابن الـ32 عاماً بحسب ما نقلت عنه شبكة "أي أس بي أن" الرياضية "أشعر بخيبة كبيرة لعدم تمكني من الذهاب إلى طوكيو مع منتخب السلة الأميركي، لكن تحتاج أن تكون في قمة عطائك من أجل خوض الألعاب الأولمبية، وأنا لست كذلك بكل بساطة".



وكان اختيار لوف بين تشكيلة الـ12 لاعباً لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، مفاجئاً للكثيرين لاسيما أنه خاض موسماً سيئاً في دوري المحترفين وشارك في 25 مباراة فقط.



لكن المدرب الفذ غريغ بوبوفيتش اختار لوف لأنه رأى فيه "اللاعب المثالي من أجل الدفاع على لاعبين مثل رودي غوبير" في إشارة الى لاعب الارتكاز الفرنسي الذي قدم موسماً استثنائياً في "أن بي أيه" مع يوتا جاز.



وهذا الانسحاب الثاني في الساعات الـ24 الأخيرة من تشكيلة المنتخب الأميركي حامل اللقب الأولمبي، بعد نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل الذي استبعد بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أبعدت أيضاً جيرامي غرانت بحسب ما أفاد المنتخب الخميس.



وينتظر المنتخب الأميركي انضمام ثلاثة لاعبين يخوضون حالياً نهائي دوري المحترفين، وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز) وجرو هوليداي وكريس ميدليتون (ميلووكي باكس).