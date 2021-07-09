وأعلن منظمو أولمبياد طوكيو الخميس إقامتها بدون جماهير بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة خلال البطولة التي تنطلق في 23 يوليو/تموز.

وكتب كيريوس البالغ عمره 26 عاما في مواقع التواصل الاجتماعي "كنت أحلم بتمثيل أستراليا في الأولمبياد وأعلم أنني ربما لن أحصل على هذه الفرصة مرة أخرى. لكني على دراية بنفسي. فكرة اللعب أمام مدرجات خالية لا تناسبني. إنها لم تناسبني مطلقا".

وأشار كيريوس إلى أنه لا يريد حرمان رياضي أسترالي آخر من تمثيل بلاده وسيقضي هذا الوقت للتعافي.

وانسحب كيريوس من الدور الثالث ببطولة ويمبلدون أمام الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم السبت الماضي بسبب إصابة في البطن.

