وأفاد كو خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع عبر الفيديو للاتحاد "آمل ألا يأتي القرار مبكراً لأنني لا أرى أي سبب يدعو لاتخاذ القرار بالقوة فيما يشهد العالم تغييرات، ويتم طرح اللقاحات. أعتقد أنه قرار لا يجب بالضرورة اتخاذه في الوقت الحالي".

وأضاف البطل الأولمبي السابق في سباق 1500 متر "لا أعرف متى من المحتمل اتخاذ القرار، لكنه حكم يجب أن يكون متوازناً"، موضحاً رغبته "بالطبع في أن تكون الملاعب مفتوحة للجمهور"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الأهم هو مشاركة الرياضيين في الألعاب".

وقبل أسبوعين، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو المؤجل من 2020 إلى 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا (يقام بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس المقبلين)، أنها تعتزم البت في مسألة حضور المشجعين الأجانب بحلول نهاية آذار/مارس الحالي.

كما أنها قررت منع حضور الجماهير في حفل انطلاق تتابع الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر نفسه، وينتظر أن تتخذ قراراً حيال السعة القصوى للملاعب في نيسان/أبريل المقبل.