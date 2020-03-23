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دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
Reuters
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طلب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من اللجنة الأولمبية الدولية إرجاء أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، معتبرا أنّ إقامته في موعده "غير ملائمة وغير مرغوب بها" في ظل تفشي وباء كورونا.

وجاء هذا الطلب في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نصها الإثنين، بعث بها كو الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأحد، قبل إعلان اللجنة الدولية أنّ خيار إرجاء الألعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس بات خياراً مطروحاً، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في غضون أربعة أسابيع.

سيباستيان كو طوكيو 2020
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