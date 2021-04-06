وقالت الوزارة انه بعد اجتماع للجنة الأولمبية "قرّرت عدم المشاركة في الالعاب الأولمبية الـ32 لحماية اللاعبين من أزمة الصحة العالمية الناجمة عن كوفيد-19".

وكانت مشاركة الدولة المعزولة والمسلّحة نوويا في الأولمبياد الشتوي الأخير في بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) حافزاً رئيسا في التقارب الدبلوماسي مع جارتها.

حضرت كيم يو جونغ الألعاب موفدة من شقيقها الزعيم كيم جونغ أون، واغتنم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين الفرصة للتوسط في محادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن أدت إلى سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووضع إعلان بيونغ يانغ حداً لآمال سيول في استخدام الأولمبياد المقبل، المؤجل من 2020 بسبب كورونا، لإعادة احياء المحادثات المتعثرة.

ونُشر الإعلان، المؤرخ يوم الاثنين، على موقع تديره وزارة الرياضة وأفاد عن اجتماع للجنة الأولمبية الوطنية في 25 آذار/مارس.

وكانت وكالة الانباء الرسمية في كوريا الشمالية قد أفادت في وقت سابق عن الاجتماع الأولمبي، دون الإشارة إلى قرار عدم المشاركة في الالعاب.



