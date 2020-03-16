وكان من المقرر أن تبدأ مسيرة ”شعلة التعافي“ في المناطق التي تضررت كثيرا من كارثة الزلزال وأمواج المد يوم الجمعة المقبل ولمدة ستة أيام قبل بدء المسيرة الرسمية للشعلة الأولمبية في 26 من مارس/آذار الجاري. وكان من المقرر أن تزور الشعلة مقاطات مياجي وإيواتي وفوكوشيما وهي الأكثر تضرراً جراء كارثة الزلزال موجات المد.

وقال منظمو مسيرة الشعلة الأولمبية يوم الإثنين إن ”الخطوط العريضة لمسيرة الشعلة الأولمبية ستمضي قدما كا هو مخطط تقريباً“ فيما عدا إلغاء بعض الجوانب مثل مراسم الاستقبال بحضور الأطفال والمقررة يوم الجمعة المقبل وبعض المراسم الأخرى.

وحرص منظمو الألعاب على اعتبار دورة طوكيو بأنها ”أولمبياد إعادة الإعمار“ في إشارة رمزية إلى تعافي اليابان بعد كارثة 2011, لكن مخاوف انتشار فيروس كورونا ألقت بظلالها على هذه الخطط وغيرها كما أشاعت مخاوف العدوى الذعر والفوضي حول العالم.

وقالت اللجنة الأولمبية اليونانية إن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في أثينا ستتقلص هذا الأسبوع بحضور عدد محدود من المسؤولين وحملة الشعلة داخل الاستاد.

وعادة تجذب مراسم تسليم الشعلة آلاف المشجعين في استاد باناثينايك في أثينا الذي استضاف أولمبياد 1896.

وقالت اللجنة الأولمبية اليونانية في بيان ”تسليم الشعلة سيكون في حضور رئيس اللجنة اليونانية ووفد صغير من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في الاستاد خلف أبواب مغلقة“.

وسجلت اليونان أربع وفيات بفيروس كورونا وأكثر من 300 حالة إصابة مؤكدة حتى يوم الاثنين.

ولا تزال اليابان تستعد لاستضافة الأولمبياد المقررة في الفترة بين 24 يوليو تموز والتاسع من أغسطس/آب رغم المخاوف العالمية.

وتزايدت الاحتمالات بتأجيل الأولمبياد بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمين بالتفكير في تأجيل المنافسات لمدة عام.