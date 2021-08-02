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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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حجز المنتخب الأرجنتيني آخرَ بطاقات ربع نهائي منافسات الكرة الطائرة رجال بفوزه على نظيره الأمريكي بثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

البطاقة الأخيرة كانت حائرة بين المنتخبين، حيث أن فوز أحدهما سيؤهله إلى ربع النهائي،  لذلك فرض الأرجنتينيون أفضليتهم في الشوط الأول الذي أنهوه بخمس وعشرين نقطة لإحدى وعشرين، تفوق الأرجنتين تواصل في الشوطين الثاني والثالث واللذين انتهيا بذات النتيجة بخمس وعشرين نقطة لثلاث وعشرين، لتنهي الأرجنتين دور المجموعات في المركز الثالث وتواجه إيطاليا في ربع النهائي. 

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