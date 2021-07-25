النصف الأول من المباراة شهد أفضلية للمنتخب الأميركي الذي تقدم في الربعين الأول والثاني 45 نقطة نظير 37 بفضل تألق نجومه ككيفن دورانت.

لكن المنتخب الفرنسي عاد بقوة في الربع الثالث ليتقدم في نهايته في النتيجة بفارق ست نقاط

ورغم محاولات رجال المدرب المخضرم بوبوفيتش للعودة، تمكن رفاق إيفان فيرنييه من حسم اللقاء لمصلحتهم بفارق سبع نقاط

وكرّرت فرنسا نتيجتها الطيبة أمام الأميركيين، بعد التفوّق عليهم في ربع نهائي مونديال 2019 بنتيجة 89-79، قبل خروجها لاحقا أمام الأرجنتين التي حلت وصيفة لإسبانيا.

وشكّلت المباراة الافتتاحية إعادة لنهائي أولمبياد سيدني 2000 وأولمبياد لندن 1948، عندما خرج المنتخب الأميركي فائزًا مرتين فيما يبقى أفضل سجل للمنتخب الفرنسي الوصافة في هاتين المناسبتين.

وبحال فوزها الأربعاء على تشيكيا التي تغلّبت على إيران 84-78، ستضمن فرنسا تأهلها إلى ربع النهائي، علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل إلى دور الثمانية مع أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وقال إيفان فورنييه لاعب المنتخب الفرنسي والدوري الأميركي للمحترفين بعد الفوز: "حاولت أن أكون شرسا، كلاعب في دوري أن بي ايه أعرف اللاعبين الذين أواجههم. تعيّن علي أن أظهر للفريق كيف نهاجمهم".

في الشوط الأول، تخلف المنتخب الفرنسي بفارق عشر نقاط 35-45.

لكن بعد العودة من غرف الملابس، ضبط الفرنسيون دفاعهم ووجدوا الحلول الهجومية، ففرضوا تقدماً في الربع الثالث بلغ 25-11.

وسمح جرو هوليداي، المنتشي من تتويجه بلقب "أن بي ايه" مع ميلووكي باكس الاسبوع الماضي، بتقدّم الولايات المتحدة 69-63 في الربع الأخير.

"التركيز ساعدنا"

لكن تألق ناندو دي كولو (13 نقطة) وقطع الكرات بالإضافة إلى ثلاثية من نيكولا باتوم في الثواني الأخيرة، ساهم في تحقيق فرنسا الفوز.

وكان هوليداي أفضل مسجل لدى الخاسر مع 18 نقطة و7 متابعات، واضاف بام أديبايو 12 نقطة و10 متابعات وداميان ليلارد 11 نقطة.

علّق دي كولو على فوز فريقه "هذا جيد، نتيجة جيدة. لم ينته الأمر، ليست سوى البداية، لدينا مباراة كبيرة أخرى ستأتي قريبا".

تابع "الاستعداد للألعاب الأولمبية ليس سهلا أبداً، هذه الليلة ساعدنا التركيز كثيراً".

