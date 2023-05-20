وقد أوقعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: السعودية، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والهند، والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: البحرين، وإيران، والكويت، وأوزبكستان، واليابان، وكازاخستان.

ويتأهل صاحب المركز الأول في التصفيات إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً.

وتمّ بعد مراسم سحب القرعة التوقيع على عقد استضافة التصفيات بين الاتحادين القطري والآسيوي لكرة اليد، حيث قام بالتوقيع من جانب الاتحاد القطري السيد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد، فيما وقع عن الاتحاد الآسيوي السيد بدر ذياب أمين الصندوق بالاتحاد.

وستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، حيث كانت قد استضافت في عام 2015 تصفيات أولمبياد "ريو 2016"، والتي تأهل منها المنتخب القطري إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد القطرية، كما استضافت في عام 2019 تصفيات أولمبياد "طوكيو 2020".