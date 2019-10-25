وقالت محطة (إن.إتش.كي) ووسائل إعلام أخرى إن كوتس التقى يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو التي كررت رغبتها في بقاء المنافسات في طوكيو لكنه قال إنه بسبب مخاوف بشأن صحة الرياضيين اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بنقل السباقات إلى سابورو.

