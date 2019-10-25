وقالت محطة (إن.إتش.كي) ووسائل إعلام أخرى إن كوتس التقى يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو التي كررت رغبتها في بقاء المنافسات في طوكيو لكنه قال إنه بسبب مخاوف بشأن صحة الرياضيين اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بنقل السباقات إلى سابورو.
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن جون كوتس رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو 2020 قال إنه لا توجد فرصة لتغيير خطط إقامة منافسات الماراثون والمشي في سابورو بجزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد لتجنب ارتفاع درجات الحرارة في طوكيو.
وقالت محطة (إن.إتش.كي) ووسائل إعلام أخرى إن كوتس التقى يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو التي كررت رغبتها في بقاء المنافسات في طوكيو لكنه قال إنه بسبب مخاوف بشأن صحة الرياضيين اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بنقل السباقات إلى سابورو.
أولمبياد طوكيو 2020