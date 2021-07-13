قال السويسري روجيه فيدرر اليوم الثلاثاء إنه انسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.

وأوضح فيدرر عبر تويتر: "للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو".

