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بطولة أمم أوروبا 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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نجم التنس السويسري روجيه فيدرر يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة.

قال السويسري روجيه فيدرر اليوم الثلاثاء إنه انسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.

وأوضح فيدرر عبر تويتر: "للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو".
 

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