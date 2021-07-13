قال السويسري روجيه فيدرر اليوم الثلاثاء إنه انسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.
وأوضح فيدرر عبر تويتر: "للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو".
قال السويسري روجيه فيدرر اليوم الثلاثاء إنه انسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.
وأوضح فيدرر عبر تويتر: "للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو".
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