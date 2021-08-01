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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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ضمنت البحرين تأهلها إلى ربع نهائي طوكيو 2020 في منافسات كرة اليد للرجال بفضل فوز اليابان المثير على البرتغال 31-30.

وجاء فوز اليابان التي كانت متقدمة في الشوط الأول 16-14 لينهي الصراع على المركز الرابع في المجموعة الثانية بعدما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى نقطتين في المركز السادس بالتساوي مع البرتغال الخامسة والبحرين الرابعة التي تواجه مصر في الخامسة فجراً.

وذهب المركز الرابع للبحرين بسبب تساويها بالنقاط مع البرتغال واليابان وتفوقها بفارق الأهداف نظراً لتجاوزها اليابان بفارق هدفين وخسارتها من البرتغال بفارق هدف.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي.

وتأهل عن المجموعة الثانية منتخبات الدنمارك ومصر والسويد والبحرين.

منتخب البحرين لكرة اليد طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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