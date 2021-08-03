ولم تتمكن البحرين التي حققت إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى ربع النهائي، من مجاراة فرنسا العريقة فخسرت 42-28 والشوط الأول 21-14.

وسيطرت فرنسا على المواجهة من البداية إلا أنّ البحرين صمدت لقرابة 20 دقيقة حين كانت النتيجة تشير لتفوق فرنسا 12-11، قبل أن يوسع رفاق كاراباتيتش الفارق تدريجياً حتى وصل إلى سبعة أهداف مع نهاية الشوط.

وواصل المنتخب الفرنسي مستواه المرتفع في بداية الشوط الثاني بذات الطريقة التي أنهى عليها الشوط الأول ليحبط اي محاولة للبحرين للعودة باللقاء مستفيداً من عجز محمد علي وحسين في التصدي للكرات المصوبة على المرمى البحريني والبالغ (3 تصديات فقط).

ووصل ستة لاعبين من فرنسا لمعدل تسجيل مرتفع جداً (100 بالمئة) كما كان كانتين ماهي أفضل مسجل في اللقاء بتسعة أهداف وبنسبة نجاح وصلت إلى 90 بالمئة.

وتلعب فرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة ألمانيا ومصر.