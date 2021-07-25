وحقق الصيني رقماً أولمبياً جديداً عندما رفع 313 كلغ (141 خطف و172 نتر).

وحل الأندونيسي إيراوان ثانياً ونال الميدالية الفضية مع مجموع 302 كلغ، عندما فشل في المواجهة أمام لي، غير أنه لم يتمكن من نتر 177 كلغ. لكنه أصبح في الثانية والثلاثين من عمره أكثر لاعب أولمبي تتويجاً لبلاده بفوزه بالميدالية الفضية الثانية ليضيفها إلى فضيته في ريو 2016، وبرونزتي لندن 2012 وبكين 2008.

كما أصبح خامس رباع في التاريخ يفوز بأربع ميداليات أولمبية، لينضم إلى الأميركي نوربرت شيمانسكي، الألماني روني فيلر، البلغاري نيكولاي بيكالوف، واليوناني بيروس ديماس.

وحل الكازاخستاني إيغور سون (22 عاماً) ثالثاً لينال البرونزية مع 294 كلغ بالمجمل.