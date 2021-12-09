وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي "تلقى الأمين العام دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية لحضور افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بكين وقد وافق على تلبيتها". وأعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان.

