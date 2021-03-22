واتخذ المنظمون قرارًا غير مسبوق الاسبوع الماضي بحظر الجماهير الآتية من الخارج إلى دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من 2020 إلى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، معتبرين أن الخطوة مخيبة ولكن "لا مفر منها" تخوفًا من تفشي الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "أساهي شيمبوم" اليومية أن 85 في المئة من المجيبين يؤيدون قرار المنظمين، فيما اعتبر 11 في المئة أنه يجب السماح بحضور الجماهير الاجنبية.

وشمل الاستطلاع 1564 شخصاً بين يومي السبت والأحد، حيث أيدت نسبة 27 في المئة فقط إقامة الأولمبياد هذا الصيف، فيما رأت 36 في المئة أن التأجيل مرة أخرى هو الحل الأنسب مقابل 33 في المئة مع الإلغاء التام للحدث العريق.

سبق أن كرر المنظمون أن تأجيلا ثانياً خارج الحسابات.

وتظهر هذه الأرقام أن دعم إقامة الألعاب هذا الصيف ينمو شيئاً فشيئاً بعد أن أظهر استطلاع مشابه في كانون الثاني/يناير الفائت أن نسبة 11 في المئة فقط تؤيد الإبقاء على الحدث هذا الصيف، قبل أن ترتفع إلى 21 في المئة في شباط/فبراير.

كما أظهر استفتاء آخر أجرته وكالة "كيودو" خلال نهاية الأسبوع أن 23,2 في المئة يؤيدون إقامة الألعاب في موعدها، مقابل 39,8 في المئة مع الإلغاء.

لم تحدد الوكالة ما إذا كان هذان الاحتمالان الوحيدان اللذان طرحتهما على 1054 شخصا استجوبتهم.

وتقام الألعاب في الفترة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس.