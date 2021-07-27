وكانت عثمان (26 عاما)، حاملة برونزية 50 م فراشة في مونديالي 2017 و2019 والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قد حلّت أخيرة في تصفيات 100 م فراشة السبت.

وإلى تصفيات 100 م حرة التي تشارك فيها أيضاً الجزائرية أمل مليح، ستخوض عثمان أيضا تصفيات 50 م حرة الجمعة المقبل.

وفي السباحة أيضاً، يخوض اللبناني منذر كبارة تصفيات 200 م متنوعة.

كرة اليد

في كرة اليد، تلاقي مصر، بطلة إفريقيا، المضيفة اليابان، بعد فوز على البرتغال 37-31 وخسارة أمام الدنمارك بطلة العالم 27-32، معولة على نجومها محمد سند، أحمد الأحمر، أحمد هشام "دودو" وعلي زين.

وأشاد مدرب الدنمارك نيكولاي ياكوبسن بأداء المنتخب المصري بقوله "المنتخب المصري من أقوى المنتخبات المشاركة وبالتالي فالشعور رائع كوننا هزمناه. يلعب منتخب مصر بقوة لكننا نجحنا في احتواء خطورته وقمنا برد فعل جيد بعد تخلفنا نهاية الشوط الأول".

وكانت أفضل نتيجة لمصر الحلول سادسة في أتلانتا 1996 وسابعة في سيدني 2000.

وتخوض البحرين بطلة آسيا امتحاناً بالغ الصعوبة أمام الدنمارك، بعد خسارتها مرتين أمام السويد واليابان.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.



مواجهة مصيرية لأولمبي الفراعنة

وفي كرة القدم، يتعين على مصر التي تفتقد نجم منتخبها الأول محمد صلاح لعدم سماح ناديه ليفربول الإنكليزي بالمشاركة، الفوز على أستراليا إذا ما أراد إكمال مشواره.

استهل لاعبو المدرب شوقي غريب المشوار بتعادل سلبي لافت مع إسبانيا المرشحة للقب، قبل أن تخسر بصعوبة أمام الارجنتين صفر-1 في الجولة الثانية.

وتأمل مصر تكرار مشوارها في أولمبياد لندن 2012 عندما بلغت ربع النهائي، علماً بأنها تتذيل مجموعتها القوية راهناً بنقطة، مقابل 4 لإسبانيا و3 لكل من أستراليا والأرجنتين.

وتخوض السعودية التي ودعت المنافسات بخسارتها مباراتيها الأوليين أمام كوت ديفوار 1-2 ومن ثم ضد ألمانيا 2-3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، مباراة شرفية أمام البرازيل.

باسيل أمل لبنان

وتبدأ الأربعاء تصفيات رماية التراب، حيث تأمل اللبنانية راي باسيل في خطف ميدالية منتظرة منذ أربعة عقود، في منافسة تشارك فيها أيضاً المصرية ماغي عشماوي.

ولدى الرجال، يخوض القطري محمد الرميحي والمصري أحمد زاهر تصفيات اليوم الأول.

وفي الملاكمة، يخوض المصري المخضرم عبد الرحمن عرابي دور الـ16 في وزن 75-81 كلغ أمام البريطاني بنجامان ويتكر. وفي الوزن عينه، يلعب الجزائري محمد حمري ضد الكوبي أرلين لوبيس.

ولدى السيدات، تنازل الجزائرية إشراق شايب الهندية بوجا راني في دور الـ16 لوزن 69-75 كلغ.

قطر لمواصلة الانتصارات في الكرة الشاطئية

وبعد فوزهم في المباراة الأولى في الكرة الشاطئية، يخوض الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجاني الجولة الثانية من دور المجموعات، ضد الإيطاليين أدريان كارامبولا وإنريكو روسي.

وفي رفع الأثقال، يخوض التونسي كرم بن هنية المجموعة الأولى لوزن 73 كلغ، والمغربي عبد الرحيم موم والسعودي محمود آل حميد الثانية.

في الشراع، تخوض تونس سباق 49 والجزائريان حمزة بوراس ونجاة بريشي سباق 49، ويخوض الجزائري عز الدين لعقاب سباقاً ضد الساعة في الدراجات.

وتنتظر المصرية أمل آدم منافسة قوية في القوس والنشاب ضد الكورية الجنوبية مينهي جانغ في دور الـ32.

وفي الكانوي المتعرج، يخوض المغربي ماتيس سودي تصفيات الكاياك، بينما تلاقي مواطنته أسماء نيانغ الإيطالية ألي بيلاندي في دور الـ32 من وزن 70 كلغ في الجودو.

