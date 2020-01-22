أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء عن نقل مباريات ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم النسائية مقررة في شباط/فبراير المقبل إلى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان مقرر إقامتها في مدينة ووهان، المركز الأساسي للوباء الجديد الذي أودى بحياة تسعة اشخاص وأصاب المئات في البلاد.

وستخوض منتخبات الصين، تايوان وأستراليا مبارياتها المقررة في ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، في المواعيد عينها، ولكن في مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصيني للعبة، وذلك وفق ما أشار الاتحاد الآسيوي في بيان.

وهدد الاتحاد التايواني بالانسحاب من التصفيات في حال أقيمت المباريات في ووهان مؤكدا ان الاولوية لسلامة اللاعبات.

وأفادت السلطات الصينية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 440 بالفيروس، وهو نوع جديد من فئة "فيروس كورونا" تم رصده في كانون الاول/ديسمبر الفائت في سوق كبيرة للمأكولات البحرية والأسماك في ووهان.

انتشر هذا الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي إلى خارج الصين وتم تشخيصه أيضا في اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب تايلند، تايوان والولايات المتحدة.

وقد يسبب وباء من فئة "فيروس كورونا" أمراضا معتدلة عند الانسان (مثل الزكام) أو أخرى أكثر خطورة مثل الـ "سارس" (متلازمة التنفس الحاد والوخيم).

كما وأفادت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" أن الوباء سيتسبب بنقل تصفيات منافسات الملاكمة لطوكيو 2020 إلى مكان آخر، إذ كانت مقررة أيضا في ووهان في شباط/فبراير المقبل.