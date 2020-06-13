

كويكي التي أعلنت الجمعة نيتها إعادة الترشح لمنصبها الشهر المقبل، قالت إنّ المدينة ملتزمة بتنظيم حدث كـ"رمز لانتصار الإنسان" على الفيروس، لكنها أقرت بتبسيطه.



قالت كويكي (67 عاماً): "سأبذل جهداً بنسبة 120%"، دون أن تعبّر عن ثقتها بإقامة حدث كبير كما كان مخططاً له مسبقاً.



وبرغم أن الموعد الجديد للألعاب بات في 23 تموز/يوليو 2021، إلا أنها ستحتفظ باسمها الرئيس "طوكيو 2020". لكن الخبراء الطبيين آثاروا مخاوف من أنّ هذا التأجيل لن يكون كافياً لاحتواء الفيروس وإقامة الحدث بأمان.



وقالت كويكي إنها تستمر "لبذل كل الجهود في المعركة ضد الفيروس لتنظيم ألعاب مليئة بالأمل". ،وتعهدت بحدث "آمن للرياضيين والجماهير القادمة من الخارج، بالإضافة لسكان طوكيو واليابان".

ألعاب أبسط وأقل كلفة



واجتازت اليابان الموجة الأولى من كورونا أفضل من دول كثيرة، مع نحو 900 حالة وفاة و18 ألف إصابة حتى الان.

لكنها واجهت انتقادات لإجراء عدد قليل من الفحوص يمكن أن يقلل العدد الحقيقي للحالات.

تابعت كويكي "يدرك سكان طوكيو أن الالعاب الصيفية العام المقبل في 2021 لن تكون ممكنة ما لم يهدأ تأثير فيروس كورونا"، تابعت: "هذا من بين الأشياء التي دفعتهم لبذل تلك الجهود".

وأشار مسؤولون يابانيون وأولمبيون أنه لا يزال من المبكر معرفة كيفية تطوّر الجائحة خلال الفترة الاعدادية للألعاب.

في الوقت الحالي، قالت كويكي إنّ "التبسيط وتخفيض الكلفة" هما البندان الرئيسيان في المناقشات، بالإضافة إلى تدابير السلامة".

أضافت: "أي نوع من الاختبارات (للفيروس) وكيف؟ ما مدى التباعد الاجتماعي الضروري؟ ستتوقف هذه النقاط على المناقشات المستقبلية".

