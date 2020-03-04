

من المقرر أن تصل الشعلة إلى فوكوشيما في 20 آذار/مارس الحالي على أن تضاء قبل ثمانية أيام في معبد "هيرا" في أولمبيا في اليونان، قبل أن تنطلق في 26 منه في رحلة تجوب 47 محافظة في اليابان على مدى 121 يوما قبل انطلاق الألعاب في 24 تموز/يوليو والتي ستستمر حتى التاسع من آب/أغسطس.

وقال المنظمون في بيان "ستتخذ اللجنة المنظمة كل التدابير اللازمة والمناسبة من أجل منع انتشار العدوى بين العدائين، المشجعين والقوى العاملة".



سيطلب من العدائين والمشجعين "الامتناع عن المشاركة" في حال لم يشعروا بحالة جيدة وعلى اللجنة المنظمة "أن تراقب عن كثب صحة العدائين والقوى العاملة، لا سيما عبر قياس حرارتهم وإجراء الفحوصات الطبية".

كما اقترح المنظمون إمكانية الحد من عدد المشجعين في بعض مراحل المسار من دون الدخول في تفاصيل. فيما أشارت تقارير صحافية أن انطلاق الشعلة قد يقام خلف ابواب موصدة.

وقال توشيرو موتو، المدير التنفيذي للجنة المنظمة لطوكيو 2020 أن هذه القرارات ستتخذ كل على حدة لأن "الوضع مختلف بين محافظة وأخرى".

وأفادت وسيلة إعلامية محلية أن حفل استقبال الشعلة في مياغي شمال شرق اليابان، سيقتصر على حضور 250 مشجعا فقط بعد أن كان مقررا تواجد ما يقارب ألف شخص.

وذكر منظمو أولمبياد طوكيو أن اللجنة الأولمبية الدولية كررت الثلاثاء على لسان رئيسها الألماني توماس باخ ثقتها "بنجاح" الحدث العالمي.

