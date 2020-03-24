واعتبر الاتحاد أن القرار يوفر "بعض الراحة والوضوح في هذا الوضع الملتبس وغير المسبوق".

وقال الاتحاد في بيان "إن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يرحب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى عام 2021 (...) هذه هي إرادة الرياضيين ونحن على يقين من أن هذا القرار سيعطي الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين بعض الراحة والوضوح في هذا الوضع الملتبس وغير المسبوق".

وأضاف "سيقوم الاتحاد بكل ما في وسعه للحفاظ على موسم المسابقات الصيفية في عام 2020، بأن ينطلق وينتهي في أوقات متأخرة عن المعتادة. وهكذا، فإن الرياضيين، عندما يصبحون مستعدين وإذا تم احترام السلامة الصحية، سوف يمكنهم خوض كل المسابقات في كل قارة".

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أبرز المطالبين في الأيام الماضية بإرجاء موعد الألعاب الأولمبية، معتبراً على لسان رئيسه البريطاني سيباستيان كو أن إقامتها هذا الصيف "غير ملائمة وغير مرغوب بها".

وكان الاتحاد الدولي لأم الألعاب كان قد أعلن سابقاً عن إرجاء اللقاءات الثلاثة الأولى للدوري الماسي الذي كان من المقرر أن ينطلق في نيسان/أبريل المقبل، بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتم تأجيل لقاءات الدوحة (17 نيسان/أبريل) وشنغهاي (16 أيار/مايو)، واللقاء الثالث الذي كان من المقرر في التاسع من أيار/مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.

وتابع البيان "كما سنسرّع عملنا في عملية التأهل للألعاب الأولمبية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، وسنقوم بنشر أي تغييرات في أقرب وقت ممكن".

وكان الاتحاد قد أعلن الإثنين استعداده لتغيير موعد بطولة العالم المقررة في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية بين 6 و15 آب/أغسطس 2021، من أجل فسح المجال لإمكان إقامة الأولمبياد في الصيف المقبل.

وقال مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان "نحن على استعداد للعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية ووضع كل الرياضة (ألعاب القوى) في مواعيد بديلة بما في ذلك المواعيد المقررة عام 2021".

وأضاف "أكدت لنا اللجنة المنظمة أنها تجري مناقشات مع شركائها الرئيسيين في هذا الحدث لضمان استعداد ولاية أوريغون لاستضافة بطولة العالم في مواعيد أخرى، بما في ذلك عام 2022".

