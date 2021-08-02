

وسيواجه صامبا العملاقين النروجي كارستن فارهولم الذي حطّم الرقم العالمي الشهر الماضي والأميركي راي بنجامين.



وحصدت الرياضة القطرية حتى الآن ذهبيتين عبر الربّاع فارس حسّونة ولاعب الوثب العالي معتز برشم.



وتمثل دورة طوكيو حلمًا طال انتظاره لصامبا (25 عامًا) المحظوظ بتأجيل الحدث الأولمبي لسنة بفيروس كورونا "لأنني لم أكن لائقًا كما يجب الصيف الماضي، بسبب الإصابة الكبيرة التي تعرضت لها عام 2019، فمنحني التأجيل فرصة أكبر للتحضير والإعداد الجيد".



ويصف صامبا الذي لجأ إلى ألعاب القوى في بداياته لزيادة سرعته أثناء ممارسته لكرة القدم، الفترة الماضية بـ"الصعبة"، ويقول إن "التحضيرات والخوف من تأجيل الأولمبياد شكلا هاجسًا كبيرًا بالنسبة لي".



لكن صامبا الذي اقتنص برونزية 400 متر حواجز في مونديال الدوحة 2019 على أرضه، يقرّ لوكالة فرانس برس بصعوبة المشاركة في المنافسات بغياب الجمهور "الأولمبياد حدث كبير، وتمنحه الجماهير جمالاً أكبر وتواجدها يعطيك الدافع ويشاركك الفرحة".

مصر لإنجاز في اليد

يحلم منتخب مصر ببلوغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد للمرة الأولى عندما يواجه ألمانيا على ملعب يويوغي في طوكيو.



بلغ المنتخب المصري دور الثمانية بحلوله وصيفًا لمجموعته بعد أربعة انتصارات من أصل خمس مباريات في دور المجموعات، فيما حلّت ألمانيا ثالثة في مجموعتها بثلاثة انتصارات وخسارتين.



وتملك ألمانيا أفضلية واضحة في تاريخ مواجهاتها ضد مصر، فيما خرج المنتخب العربي فائزًا في دور المجموعات في أتلانتا 1996 وسيدني 2000، عندما حقق أفضل نتائجه محتلا المركزين السادس والسابع تواليًا.



وبدا المستوى الفني تصاعديًا لمصر، ما دفع لاعبها يحيى الدرع للقول في نهاية دور المجموعات "وأخيرًا لعبنا كفريق، كنا نلعب جيدًا بفضل المواهب الفردية، الآن ظهر العمل الجماعي، الروحية، الحافز والتعطش لتحقيق الفوز".



وعن بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ سيدني 2000، قال الدرع: "بدأنا منذ بطولة العالم الأخيرة نقدّم مباريات جيدة. لا نزال بين الفرق الكبرى".



ويعوّل المنتخب المصري على قائده المخضرم أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد سند، علي زين وأحمد هشام "دودو".



قال الأحمر (37 عامًا) "هذه أفضل نتيجة لنا في هذا الدور في الألعاب الأولمبية مع حصدنا لثماني نقاط (4 انتصارات في 5 مباريات)".



وأضاف "سنلتقي مع ألمانيا في الدور التالي وستكون مباراة قوية. لكننا واجهنا المنتخب الألماني في مباراة ودية قبل الألعاب وفزنا بفارق هدفين".



وتابع "إذا أردت أن تلعب من أجل ميدالية، يتعيّن عليك مواجهة منتخبات صعبة" كاشفًا أن الألعاب الأولمبية في طوكيو "هي الأخيرة لي وبالتالي أريد أن أنهيها في القمة".



وبعد تأهلها بشق النفس من المركز الرابع في مجموعتها بفوز يتيم على اليابان، تلعب البحرين بطلة آسيا مع فرنسا القوية.



والتقى المنتخبان الفرنسي والبحريني مرة واحدة في بطولة العالم عام 2011 وانتهت المباراة بفوز ساحق لفرنسا 41-17.



وأعرب مدرب البحرين الايسلندي آرون كريست يانسون عن سعادته لتحقيق فريقه هذا الإنجاز التاريخي في باكورة مشاركاته الأولمبية بقوله: "نحن فخورون جدًا، إنه إنجاز كبير للبحرين بلوغها الدور ربع النهائي. بالنسبة إلينا بلوغ ربع النهائي هو بمثابة إحراز اللقب بالنسبة إلى منتخبات أخرى".



تواجد كثيف في 1500 م:



وفي ألعاب القوى، يخوض البحريني عبد الرحمن محمود والمصري مصطفى عمرو تصفيات المجموعة الأولى من رمي الكرة الحديد ومواطن الأخير محمد مجدي في المجموعة الثانية.



وفي تصفيات 1500 م، يشارك المغاربة سفيان البقالي وأنس الساعي وعبد اللطيف صديقي والقطريان مصعب آدم وعبد الرحمن سعيد حسن والبحريني صديق ميخو.



فيما يشارك المغربي سفيان بوقنطار والبحرينيان بيرهانو بالو وداويت فيكادو في الدور الأول من تصفيات 5 آلاف م.



وفي تصفيات 200 م، ينافس القطري فيمي أوغونودي الذي بلغ نصف نهائي 100 م، بالإضافة إلى اللبناني نو الدين حديد. وفي تصفيات 100 م حواجز، يشارك الكويتي يعقوب اليوحة للمرة الأولى في الألعاب بعد معسكر تركي دام خمسين يومًا، فيما تخوض الأردنية عليا بشناق في تصفيات 400 م.



ويشارك الجزائري ياسر محمد تريكي في تصفيات الوثبة الثلاثية.



- عامري لميدالية جديدة!



وفي المصارعة الحرة، تلعب التونسية مروى عامري مع السويدية هينا كاتارينا يوهانسون في ثمن نهائي وزن 62 كلغ.



وكانت عامري (32 عامًا) قد أحرزت برونزية وزن 58 كلغ في ريو 2016 وحلت وصيفة في بطولة العالم 2017 في باريس.



وفي المصارعة اليونانية-الرومانية، يلعب الجزائري عبد المالك مرابط مع الكوري الجنوبي هانسو ريو والتونسي سليمان نصر مع الروسي أكر العبيدي والمصري محمد إبراهيم "كيشو" مع متأهل من التصفيات في وزن 67 كلغ، والجزائري بشير سيد عزارة مع الصيني في بنغ والمصري محمد مصطفى مع البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش في ثمن نهائي وزن 87 كلغ.



وفي الملاكمة، تلعب الجزائرية إيمان خليف في ربع نهائي وزن 57-60 كلغ ضد الإيفوارية كيلي آن هارينغتون.



وفي رفع الأثقال، يخوض التونسي أيمن باشا منافسات المجموعة الثانية لوزن 109 كلغ، فيما يخوض الزوجي المصري منافسات في السباحة الإيقاعية.