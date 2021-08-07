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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
REUTERS
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عبّر نجم المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية شريف يونس عن سعادته بإحراز "الأدعم" للميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدّث يونس عن هذا الإنجاز القطري التاريخي قائلاً: "لم نكن نتوقع بأن نكون على منصات التتويج، هدفنا هو أن نجعل كل سكان قطر فخورون بنا. إنها واحدة من أفضل اللحظات في حياتي. الآن قطر ستكون إلى الأبد على خارطة الكرة الطائرة الشاطئية".

وأكد شريف على أهمية التتويج بميدالية أولمبية قائلاً: "في الأولمبياد، جميع الميداليات مهمة (ذهب، فضة، برونزية). نحن هنا من أجل محاولة الحصول على ميدالية خاصة وأن الفرق المشاركة كانت كلها تستحق الوصول إلى النهائي ونحن استحقينا أن نكون من المتوجين".

أما عن أولمبياد باريس 2024، فقد أكد شريف يونس بأن المنتخب القطري سيستعد جيداً حتى يواصل تحقيق النجاحات. 
 

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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