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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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منحت الرباعة الفيليبينية هيديلين دياس بلادها أول ذهبية في تاريخها في الألعاب الأولمبية بعد تتويجها في وزن 55 كلغ الاثنين في طوكيو 2020.

ورفعت دياس البالغة 30 عاماً والآتية من مدينة زامبوانغا الجنوبية 224 كلغ (97 خطف و127 نتر) محققة رقماً أولمبياً، أمام الصينية كيويون لياو (223) والكازخستانية زولفيا شينشانلو (213).

وسبق لدياس أن حجزت لنفسها مكاناً في التاريخ الرياضي لبلدها، على غرار أيقونة الملاكمة ماني باكياو، بصفتها المرأة الوحيدة من الأرخبيل المترامي الأطراف التي تفوز بميدالية أولمبية، حينما حقق المفاجأة بفضية قبل خمس سنوات وأنهت جفاف الميداليات للفيليبين الذي استمر 20 عاماً.

وأمضت دياس العام ونصف العام الماضيين تتدرب في في ماليزيا بسبب قيود كوفيد-19 الصحية، لذلك كانت متفانية في السعي إلى ذهبية غير مسبوقة مشاركتها الأولمبية الرابعة وربما الأخيرة.

الفليبين أولمبياد طوكيو
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