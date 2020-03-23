

وأكد أبي في جلسة للبرلمان الياباني الإثنين تصميم بلاده على إقامة الألعاب: "لكن إذا أصبح ذلك صعباً، آخذين وضع الرياضيين كأولوية، فإنّ قرار التأجيل يصبح حتمياً".



وشدّد أبي بأنّ "الإلغاء ليس خياراً" ليؤكد بالتالي موقف اللجنة الأولمبية الدولية الأحد التي اعترفت للمرة الأولى بأنها تبحث التأجيل وليس إلغاء الألعاب الأولمبية على أن تتخذ قرارها في غضون 4 أسابيع.

وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول ياباني رفيع المستوى بتصريحات رسمية عن إمكانية تأجيل الألعاب المقررة أصلاً في طوكيو من 24 تموز/يوليو إلى التاسع من أب/أغسطس المقبلين، إلى موعد لاحق.

واكتسبت دعوات التأجيل زخماً في اليومين الماضيين، وانتقلت من الرياضيين بصفة فردية إلى اتحادات من دول عدة، بذريعة تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بأكثر من 13 ألف شخص، وفرض قيوداً واسعة على حركة التنقل والسفر حول العالم تؤثر على استعدادات الرياضيين.

وأتت هذه الدعوات في ظلّ شلل شبه كامل فرضه الفيروس على عالم الرياضة، وتأجيل مواعيد مهمة مقررة في الصيف أبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.