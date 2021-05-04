ويبدو خان، مرشح المعارضة العمالية، في موقع جيد للفوز في الانتخابات المقررة الخميس. وأكّد انه يريد انشاء لجنة استكشافية لتنظيم ألعاب 2036 أو 2040.

وبحال نجاحها، ستكون لندن أول مدينة تستضيف الألعاب في أربع مناسبات بعد 1908 و1948 و2012.

وقبل يومين من الانتخابات، طرح خان هذه الفكرة كـ"دليل على مشروعه لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للندن بعد الوباء".

وفي معرض حديثه عن استضافة الألعاب الاكثر استدامة في التاريخ، أكد أن هذا الأمر من شأنه تسريع العمل في البنى التحتية الصديقة للبيئة والاستثمار في مشاريع ذات انبعاثات كربونية منخفضة.

وعندما استضافت لندن ألعاب 2012، كان رئيس الوزراء الحالي المحافظ بوريس جونسون في منصب رئيس البلدية.

وحققت الألعاب نجاحاً لصورة العاصمة وعزّزت الأحياء الفقيرة في شرقها.

