وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في شهر آذار/مارس الفائت تأجيل الألعاب لمدة عام حيث ستقام بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021، بعد ضغط كبير من الرياضيين والاتحادات بسبب تفشي "كوفيد-19".

وقال آبي في كلمة أمام البرلمان "يجب أن نقيم الأولمبياد كدليل لانتصار البشرية على الفيروس".

وتابع: "إن لم نكن في هذه الحالة، سيكون من الصعب (إقامة) الألعاب"، مشددا على أهمية تطوير اللقاح والأدوية لمكافحة الوباء. وأكد آبي ان الاولمبياد "لا يمكن ان يقام بشكل طبيعي في حال لم تتم السيطرة على الجائحة".

وتأتي تصريحات آبي بعد يوم من تصريح رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري الذي أقر في مقابلة مع صحيفة "نيكان سبورتس" أن الأولمبياد سيلغى في حال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل.

وعما إذا كان واردا تأجيل الأولمبياد مرة جديدة الى 2022 بحال استمر تهديد كورونا المستجد، كان موري قاطعا "لا"، متابعا "في هذه الحالة سيُلغى".

فيما قال متحدث باسم اللجنة المنظمة للصحافيين ان تصريحات موري تستند على "أفكار الرئيس الخاصة".

ويشكل تأجيل الأولمبياد تحديات لوجستية ومالية واقتصادية كبيرة على اليابان.

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن 214 ألف حالة وفاة معلنة حول العالم، فيما أدى الى إصابة 13 852 شخص في اليابان ووفاة 389.

وتعيش اليابان حالة طوارئ لمدة شهر في محاولة للحد من تفشي الوباء.