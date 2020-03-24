وأبلغ توني استانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، الإذاعة المحلية: "الألعاب ليست أولوية، الأولوية للصحة، وهكذا يساهم عالم الرياضة في التضامن الدولي".

واعترف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في وقت سابق بأنّ تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 قد يصبح حتمياً إذا أدى فيروس كورونا المستجد إلى استحالة إقامة الألعاب بشكل آمن.

واكتسبت دعوات التأجيل زخماً في اليومين الماضيين، وانتقلت من الرياضيين بصفة فردية إلى اتحادات من دول عدة، بذريعة تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بأكثر من 13 ألف شخص، وفرض قيوداً واسعة على حركة التنقل والسفر حول العالم تؤثر على استعدادات الرياضيين.

وأتت هذه الدعوات في ظلّ شلل شبه كامل فرضه الفيروس على عالم الرياضة، وتأجيل مواعيد مهمة مقررة في الصيف أبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.