ورفع البطل الأوزبكي ما مجموعه 430 كيلوغراما ما بين مسابقتي الخطف والنتر محققا رقما أولمبيا جديدا لينال الذهب متفوقا بفارق 7 كيلوغرامات على الأرميني سيمون مارتيروسيان الذي نال الميدالية الفضية، فيما اكتفى اللاتفي أرتورز بليسنيكس بالميدالية البرونزية.

