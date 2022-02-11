وأنهت النرويجية البالغة 31 عاماً المسابقة في زمن قدره عشرون دقيقة وأربع وأربعون ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية متقدمة بأكثر من ثلاثين ثانية عن السويدية إلفيرا أويبيرغ التي نالت الميدالية الفضية فيما اكتفت الإيطالية دوروتيا فايرر بالميدالية البرونزية.

