وأنهت النرويجية البالغة 31 عاماً المسابقة في زمن قدره عشرون دقيقة وأربع وأربعون ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية متقدمة بأكثر من ثلاثين ثانية عن السويدية إلفيرا أويبيرغ التي نالت الميدالية الفضية فيما اكتفت الإيطالية دوروتيا فايرر بالميدالية البرونزية.
أحرزت النرويجية مارته أولسبو رويزلاند ذهبيتها الثانية في أولمبياد بيجين الشتوي 2022 بعد حلولها أولى في مسابقة البياثلون لسبعة كيلومترات ونصف.
وأنهت النرويجية البالغة 31 عاماً المسابقة في زمن قدره عشرون دقيقة وأربع وأربعون ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية متقدمة بأكثر من ثلاثين ثانية عن السويدية إلفيرا أويبيرغ التي نالت الميدالية الفضية فيما اكتفت الإيطالية دوروتيا فايرر بالميدالية البرونزية.
البياثلون القناة الأولمبية مارته أولسبو رويزلاند