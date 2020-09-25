وفاز المتسابق البالغ من العمر 20 عاماً بكل اللقاءات 16 التي خاضها في 2020 وكسر الرقم القياسي العالمي مرتين وحقق أكبر قفزة بالزانة على الإطلاق خارج القاعات بلغت 6:15 متر.

وكانت قفزته يوم الجمعة (5:82 متر) كافية للفوز مجدداً متفوقاً على الأمريكي كندريكس والفرنسي ينو لافيلني البطل الأولمبي السابق.

وسجلت الكينية فيث كيبيغون أسرع زمن هذا الموسم لتفوز بسباق 800 متر للسيدات بعدما انتزعت الصدارة من الإسبانية إيستر جيريرو قبل حوالي 200 متر من النهاية لتحقق 1:57.68.

وقالت كيبيجون بطلة الأولمبياد في سباق 1500 متر: "أنا مندهشة بالفوز الليلة والزمن الذي سجلته".

وأضافت: "هذا العام كان مربكا للجميع وأنا سعيدة بانتهائه. ننتظر على أحر من الجمر موسم 2021".

وواصلت البطلة الأولمبية إيلين طومسون عروضها الرائعة بفوز سهل في سباق 100 متر للسيدات.

وأنهت عداءة جاميكا السباق في 10.87 ثانية بفارق 0:34 ثانية عن عداءة كوت ديفوار ماري-جوسي تا لو صاحبة المركز الثاني والتي أخفقت في تحقيق بدايتها السريعة المعتادة.

وفازت الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك بذهبية الوثب الطويل.

