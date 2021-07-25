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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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حققت النمساوية آنا كيزنهوفر المفاجأة الاحد بتتويجها بذهبية سباق الطرق للدرجات الهوائية في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وابتعدت كيزنهوفر بطلة النمسا في السباق ضد الساعة ومعلّمة مادة الرياضيات عن ركب المتصدرات ولم تتمكن إحداهن من اللحاق بها لتتجاوز خط النهاية بعد 3:52:45 ساعات بفارق 1:15 دقيقة عن أقرب ملاحقاتها.

وعوّضت الهولندية أنيميك فان فلوتن عن الحادث القوي الذي تعرضت له في أولمبياد ريو 2016 محققة الميدالية الفضية، فيما حصدت الايطالية إليزا لونغو بورغيني البرونزية للمرة الثانية تواليًا.

وحاولت الهولندية بطلة العالم مرتين والمتوجة في ريو بالذهب ومواطنتها فان فلوتن تضييق الخناق على كيزنهوفر قبل كيلومترين من النهاية إلا انهما لم تفلحا في ذلك.

كما حصل في سباق الرجال السبت، اصطف عشرات الآلاف من المشجعين اليابانيين على طول الطريق الشاق الذي يبلغ طوله 137 كيلومترًا بين حديقة موساشينونوموري وحلبة فوجي الدولية في سباق شهد ارتفاعًا لمسافة 2692 مترًا.
 

دراجات هوائية أولمبياد طوكيو 2020
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