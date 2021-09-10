

قال جاكوبس في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نشرت الجمعة، إنّ الشكوك حول فوزه المفاجئ تغذيها الغيرة "لست منزعجاً حتى من الخبث غير المبرّر بشأن تعاطي المنشطات".



أضاف: "سيكون هناك دوماً من يشكك بنجاح الآخرين... لا أشعر بالغيرة، إنما بالتنافسية فقط".



قبل نحو سنة، لم يكن جاكوبس معروفاً على الساحة العالمية، لكن العداء المولود في ولاية تكساس الأميركية قبل 26 سنة، خطف سباق 100 م في طوكيو بالإضافة إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م مع بلاده.



وشكّك البعض في "نظافة" فوزه، إذ لم ينزل تحت حاجز الثواني العشر قبل عام 2020. أداء رائع في طوكيو خوّله تحقيق زمن بلغ 9.80 ثوان وهو رقم أوروبي جديد.



قال بعد الألعاب إنه سيتوقف عن المشاركة في السباقات هذا الموسم ليعود إلى المضمار عام 2022.