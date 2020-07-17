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الدوري الاسباني
القناة الأولمبية
Reuters
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أعلن الألماني توماس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2013، الجمعة في افتتاح الجمعية العمومية الـ136، ترشحه لولاية جديدة في العام 2021.

وقال باخ مطلع جلسة بُثّت عبر الفيديو: "في السنوات الأخيرة سألني الكثير منكم حول انتخاب الرئيس العام المقبل، أنا ممتن ومتأثر بشدة من كلمات التشجيع والثقة (...) إذا أردتم ذلك، أنتم اعضاء اللجنة الدولية، فأنا مستعدّ لولاية جديدة لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، من أجل الاستمرار في خدمتكم وخدمة الحركة الأولمبية التي نحب كثيراً، لأربع سنوات إضافية".

وخلف باخ (66 عاماً) البلجيكي جاك روغ في 2013 ويقول اللاعب الذي سبق وأن توّج بميدالية أولمبية إنّ عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية اتصلوا به مؤخراً يسألونه عن رغبته باعادة الترشح.

ويتعيّن على باخ مواجهة التداعيات الرياضية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدّت إلى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى  2021.

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