

وطالت التهم البطل الأولمبي في الوثب العالي عام 2008 أندري سيلنوف، والبطلة الأولمبية عام 2012 في سباق 400 م حواجز ناتاليا أنتيوخ، وصيفة بطلة العالم عام 2007 في سباق 1500 م ييلينا سوبوليفا ورامية المطرقة أوكسانا كوندراتييفا على أن تتولى محكمة التحكيم الرياضية النظر في هذه القضايا.

وكان المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين المفوض من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) كشف عن برنامج تنشط ممنهج بين عامي 2011 و2015 برعاية الدولة الروسية والتلاعب بعينات أكثر من 500 فحص مخبري في مختبر موسكو ما شكل فضيحة كبرى.