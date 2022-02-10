ومن شأن النتيجة الإيجابية أن تكلف روسيا الميدالية الذهبية، وتهدّد مشاركة فالييفا (15 عاما) في منافسات الفردي.

ويشارك رياضيو روسيا تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

وخضعت فالييفا لفحص المنشطات كما ذكرت شبكة "أر بي سي" الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن المادة المحظورة هي تريمتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق بحسب ما أعلنت صحيفة "كومرسانت".

وأضافت الصحيفة بأن المادة محظورة من قبل الوكالة العالمية للمنشطات لأنها تساهم في تدفق الدم وتساعد على التحمل، مشيرة إلى أن العينة هي السبب في عدم إجراء مراسم التتويج التي كانت مقررة الأربعاء.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاولمبية الدولية مارك أدامس بأن "قضية قانونية عاجلة" هي قيد الدرس في ما يتعلق بمراسم توزيع الميداليات وبالتالي لا يستطيع التعليق على هذه القضية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المزاعم بشأن التنشط لا تزال في إطار "الشائعات" حتى الآن.

ولدى سؤاله عن الفترة الزمنية التي يتعيّن على الرياضيين انتظارها قبل تقلدهم ميدالياتهم قال أدامس "الأمر يتعلق بالإجراء القضائي وأعتقد بان الجميع يعملون من أجل الوصول الى نتيجة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "ندرك تماما بأن الرياضيين الذين سيشاركون في المراسم يريدون الوصول الى نهاية جيدة".