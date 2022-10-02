أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن تعيين سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، أعضاء في عدد من اللجان التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وتم تعيين سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عضوا بلجنة المبادئ الأولمبية 365، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني عضوا بلجنة التعليم الأولمبي، والسيد جاسم بن راشد البوعينين عضوا بلجنة البرنامج الأولمبي.

وبالإضافة إلى توليه رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية، يترأس سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للألعاب المائية 2024، وبطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة 2024، كما أشرف على تنظيم العديد من البطولات الدولية، من بينها دورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، وبطولة العالم لكرة اليد 2015.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "إنه لمن دواعي سروري أن يتم اختياري عضوا بلجنة المبادئ الأولمبية 365 باللجنة الأولمبية الدولية التي تأسست حديثا.. وتسعى اللجنة الأولمبية القطرية من خلال جميع أنشطتها لدعم أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، حيث تلعب الرياضة دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعد أداة مهمة لبناء عالم أفضل وأكثر أمانا.. إنني سعيد للغاية بحصولي على هذه الفرصة للعمل مع زملائي باللجنة الموقرة للمساهمة في دعم المبادرات التي تطلقها اللجنة الأولمبية الدولية، والتوصية العاشرة بالأجندة الأولمبية 2020+5".

كما ستضيف سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني الكثير من الخبرات، التي اكتسبتها من خلال عملها في مجال التعليم، للجنة التعليم الأولمبي.

ومن خلال دورها في مؤسسة قطر، تقود سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني فريقا متعدد الجنسيات يضم أكثر من 5000 فرد، ينصب تركيزهم على ثلاثة محاور رئيسية هي: التعليم، والبحث العلمي، وتنمية المجتمع.

وتشغل سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني أيضا عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات التعليمية والثقافية، من بينها جامعة حمد بن خليفة، ومكتبة قطر الوطنية، وجامعة باريس إتش إي سي باريس في قطر، ومبادرة علم لأجل قطر.

وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني: "يسعدني أن تقوم اللجنة الأولمبية الدولية بتعييني عضواً بهذه اللجنة المهمة.. أؤمن إيماناً راسخاً بقدرة التعليم على تشكيل حياتنا وتقوية مجتمعاتنا وبناء عالم أفضل.. تعد الرياضة في جوهرها شكلا من أشكال التعليم حيث تساهم في غرس المبادئ الأولمبية كالتميز والاحترام والصداقة من أجل بناء مجتمع أكثر تسامحا".

وأضافت: "إنني سعيدة للغاية بالمساهمة في العمل الكبير الذي تقوم به لجنة التعليم الأولمبي لنشر المبادئ والقيم الأولمبية، ولدعم الرياضة في المجال التعليمي".

من جانبه، يتمتع السيد جاسم بن راشد البوعينين بخبرات واسعة، ويعمل، بصفته أمينا عاما للجنة الأولمبية القطرية، مع 23 اتحادا رياضيا محليا لتقييم مساراتها الرياضية من مستوى البراعم وحتى مستويات النخبة، كما ساهم سعادته في تنظيم دولة قطر العديد من البطولات العالمية، ويتولى الآن منصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ونائبا لرئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية 2024، وبطولة العالم للألعاب المائية للأساتذة 2024.

وقال البوعينين: "يسعدني أن أحظى بهذه الفرصة لخدمة اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية، وكأمين عام للجنة الأولمبية القطرية، ومن خلال عملي في البطولات العالمية العديدة التي استضافتها الدوحة، ترسخت لدي قناعة كبيرة بمدى أهمية الرياضة في حياة الشباب ومدى قدرتها على التطور ومواكبة العصر، ومدى استعداد اللجنة الأولمبية الدولية للتواصل بشكل أوسع مع عنصر الشباب بواسطة الرياضة.. وأتطلع للعمل وتبادل الخبرات مع زملائي أعضاء لجنة البرنامج الأولمبي لمساعدة اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية بصفة عامة في زيادة شعبية الألعاب الأولمبية حول العالم".