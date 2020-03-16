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دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
Reuters
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قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين إنها قررت تعليق بطولات مؤهلة لمسابقة الملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 عن قارة أوروبا والأمريكتين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن التصفيات الأوروبية في لندن التي بدأت بالفعل وكانت ستستمر حتى 24 آذار/مارس سيتم تعليقها بعد منافسات الفترة المسائية يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن طريقة التأهل الخاصة بالمناطق الأخرى في وقت لاحق.
 

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