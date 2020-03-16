وأضافت اللجنة أن التصفيات الأوروبية في لندن التي بدأت بالفعل وكانت ستستمر حتى 24 آذار/مارس سيتم تعليقها بعد منافسات الفترة المسائية يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن طريقة التأهل الخاصة بالمناطق الأخرى في وقت لاحق.

