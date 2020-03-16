وأضافت اللجنة أن التصفيات الأوروبية في لندن التي بدأت بالفعل وكانت ستستمر حتى 24 آذار/مارس سيتم تعليقها بعد منافسات الفترة المسائية يوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن طريقة التأهل الخاصة بالمناطق الأخرى في وقت لاحق.
وأضافت اللجنة أن التصفيات الأوروبية في لندن التي بدأت بالفعل وكانت ستستمر حتى 24 آذار/مارس سيتم تعليقها بعد منافسات الفترة المسائية يوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن طريقة التأهل الخاصة بالمناطق الأخرى في وقت لاحق.
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