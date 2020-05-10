هُمام كدر

خبراء التربية يؤكدون على أن يمارس الفتى ما هو ملائم لعمره، لا أن يسبق زمنه، ولكن في كرة القدم، المدربون ليس بمقدورهم إلا أن يعجبوا بمن يُظهر علامات القيادة باكراً، فيمنحونه الثقة في غرفة الملابس ويمنحهم الأمان داخل الميدان...ثم إذا ما اجتمعت عوامل النجاح تأتي الألقاب بشكل تلقائي... تشافي مثالاً.

حين أنيطت بـ "زرقاء اليمامة" الأدوار القيادية في جيل برشلونة الذهبي، كان الشاب الكتالوني قد تشبّع بأمرين هامين، ثقافة الفوز وخبرة المعتركات الكبرى.

الأمر ينطبق تماماً على مسيرة تشافي في منتخب إسبانيا في كافة الفئات التي مثّلها، فالشاب القادم من لامسيا كان دائماً أحد اللاعبين القادة ولو لم يرتدِ شارة الكابتن.

في عمر الـ19 صعد تشافي على منصة التتويج بكأس العالم للشباب تحت 19 عاماً نيجيريا 1999، حين فاز بالمباراة النهائية مع منتخب بلاده على اليابان بنتيجة كاسحة 4-0. (سجل تشافي في تلك البطولة هدفين واعتبره الفيفا أحد النجوم الصاعدين في البطولة إلى جانب رونالدينيو ودييغو فورلان وآخرين...)

ليكون من المنطقي تواجد تشافي هيرنانديز بعدها بعام واحد مع منتخب إسبانيا تحت 23 عاماً في أولمبياد سيدني 2000، تلك التي كانت بوابة عبور نجم نادي برشلونة السابق إلى أمجاده المعروفة في لاروخا.

* واجه منتخب إسبانيا الأولمبي في سيدني نظيره الكوري الجنوبي وغلبه 3-0 في الدور الأول، ويظهر في الصورة بار جي سونغ نجم يونايتد سابقاً

منتخب لاروخا الأولمبي الذي كان قاده في سيدني المدرب المختص بالفئات العمرية في إسبانيا إيناكي سايز (نفس المدرب الذي ظفر بكأس العالم قبل العام)، خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بركلات الترجيح 5-3، بعد التعادل 2- 2 في الوقت الأصلي والإضافي.

سجل تشافي هدفاً في اللقاء وركلة ترجيحية لمنتخب بلاده، لكن الفوز كان من نصيب الكاميرون بعد معترك صعب على إسبانيا التي طرد منها لاعبين فبقي في الملعب تسعة رجال فقط يدافعون عن الفانيلة الحمراء.

ومن المفارقة أن صامويل إيتو زميل تشافي لاحقاً في برشلونة سجل أيضاً في تلك المباراة مثل تشافي هدفاً في المباراة (هدفه الوحيد في البطولة) وركلة ترجيح مهمة للغاية.

* كانت خسارة النهائي قاسية جداً على تشافي ورفاقه

ولم يمضِ من ذلك المنتخب إلى مضامير الشهرة والإنجازات الإسبانية التي بقطف الثمار عام 2008 سوى بويول وتشافي نفسه.

محطات من مسيرة تشافي الدولية:

- بعد أولمبياد سيدني، والظهور الدولي الأول مع منتخب الرجال، دُعي تشافي ليكون حاضراً مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2002. ومن هناك لم يغب لاعب نادي السد السابق عن المنتخب حتى اعتزاله.

- ظهر تشافي لأول مرة مع المنتخب الأول في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2000 في إشبيلية، ضمن مباراة ودية ضد المنتخب الهولندي.

- أنهى تشافي مسيرته الدولية المظفرة صيف عام 2014 وفي جعبته 133 مباراة مع لاروخا.

- بعد تتويجهما بكأس العالم للشباب 1999 في نيجيريا، عاد الرفيقان تشافي وكاسياس وقادا لاروخا إلى الظفر بكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، والمفارقة أن كلا التتويجين كانا في القارة السمراء.