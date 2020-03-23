قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إن الولايات المتحدة ”ستسترشد“ بالقرار الياباني بشأن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في موعدها من عدمه في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم وانسحاب كندا وأستراليا من الدورة.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر تويتر ”سنسترشد بتوجيهات رئيس الوزراء الياباني آبي وهو صديق مخلص للولايات المتحدة وهو رجل أدى عملا رائعا على مستوى الاستعداد لاستضافة الأولمبياد. وبالنسبة لإقامة الدورة الأولمبية في اليابان فإنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.“

وفي سياق متصل، ذكر متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“

وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضا كبيرا في الوضع الحالي".

وتابع ”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“