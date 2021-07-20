ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء على التغيير في جلستها التي تسبق افتتاح الألعاب الجمعة بعد عام من موعدها الأصلي.

وتقام الألعاب وسط مخاوف محلية من تردي الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، في وقت تخضع طوكيو لحالة طوارئ صحية ما حتم إقامة الأولمبياد خلف أبواب موصدة في المسابقات المقررة في العاصمة، ما يعني أن الغالبية العظمى منها ستقام من دون جمهور.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بعدما نال اقتراح تحديث الشعار الأولمبي التأييد بالإجماع، "نرى في كل مكان الجهد التعاوني يجلب حلولًا أسرع وأفضل من العمل بشكل منفرد".

اللجنة الأولمبية الدولية تعدل الشعار الأولمبي وتضيف عليه كلمة "معاً " ليصبح (أسرع ، أعلى ، أقوى ، معاً )pic.twitter.com/dvi5xtH3Lh — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 20, 2021

وكان "أسرع، أعلى، أقوى"، أو "سيتيوس، ألتيوس، فورتيوس" باللاتينية، الشعار الأولمبي منذ عام 1894 عندما تم اعتماده تزامناً مع تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بناءً على اقتراح مؤسسها الفرنسي بيار دو كوبرتان.

وباتت النسخة اللاتينية للشعار الجديد "سيتيوس، ألتيوس، فورتيوس - كومونيتر".

